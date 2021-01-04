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В Украине завтра начинается регистрация на пробное ВНО

Киев, Понедельник 04 января 2021 14:47
В Украине завтра начинается регистрация на пробное ВНО
Фото: ЗНО (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

В Украине с 5 января начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Она продлится до 19 января включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"В этом году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а также дополнительно скачать тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов", - говорится в сообщении.

Таким образом можно будет ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, а также проверить уровень своих учебных достижений из всех других учебных предметов.

Указано, что тестирование по всем учебным предметам состоятся 10 апреля 2021 года.

Напомним, результаты пробного ВНО для участников будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля. Стоимость пробного ЗНО в 2021 году будет отличаться по регионам.

Также РБК-Украина писало, что дополнительные предметы Внешнего независимого оценивания могут стать платными.

Ранее Министерство образования и науки утвердило график подготовки и проведения ВНО 2021 года.

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