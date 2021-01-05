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Стартувала реєстрація на пробне ЗНО-2021

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні у вівторок, 5 січня, розпочалася реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Реєстрація триватиме до 19 січня включно.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки (МОН).

Для реєстрації потрібно:

  • заповнити реєстраційну форму,
  • зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації,
  • роздрукувати квитанцію,
  • оплатити послугу проведення пробного ЗНО,
  • за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Бажаючі можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна скласти з одного з таких предметів:

  • українська мова;
  • українська мова і література;
  • історія України;
  • математика;
  • біологія;
  • географія;
  • фізика;
  • хімія;
  • іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що додаткові предмети Зовнішнього незалежного оцінювання можуть стати платними.

Раніше Міністерство освіти та науки затвердило графік підготовки та проведення ЗНО 2021 року.

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