Стартувала реєстрація на пробне ЗНО-2021

В Україні у вівторок, 5 січня, розпочалася реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Реєстрація триватиме до 19 січня включно.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки (МОН).
Для реєстрації потрібно:
Бажаючі можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна скласти з одного з таких предметів:
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що додаткові предмети Зовнішнього незалежного оцінювання можуть стати платними.
Раніше Міністерство освіти та науки затвердило графік підготовки та проведення ЗНО 2021 року.