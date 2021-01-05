Стартувала реєстрація на пробне ЗНО-2021

В Україні у вівторок, 5 січня, розпочалася реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Реєстрація триватиме до 19 січня включно.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки (МОН).

Для реєстрації потрібно:

заповнити реєстраційну форму,

зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації,

роздрукувати квитанцію,

оплатити послугу проведення пробного ЗНО,

за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Бажаючі можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна скласти з одного з таких предметів:

українська мова;

українська мова і література;

історія України;

математика;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що додаткові предмети Зовнішнього незалежного оцінювання можуть стати платними.

Раніше Міністерство освіти та науки затвердило графік підготовки та проведення ЗНО 2021 року.