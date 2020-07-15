Стартовал аукцион по продаже отеля "Днепр", цена уже выросла в 9 раз

Фонд государственного имущества Украины 15 июля проводит аукцион по приватизации гостиницы "Днепр". На данный момент лидирующая ставка превысила стартовую цену в 9 раз.

Аукцион проходит в прямом эфире на странице Фонда госимущества в Facebook.

Сообщается, что в торгах принимают участие 29 участников. Максимальная ставка по состоянию на 12:45 составляет 711 млн гривен, минимальная - 130 млн. При этом ставки уже ниже не могут быть, для каждого участника его предыдущая ставка является низшей планкой. То есть далее он может ставить только выше, чем предложил.

Уже зафиксировано шесть ставок. Аукцион идет так, что первыми ставки ставят в каждом раунде те, кто предложил наименьшую сумму. Тот, кто предложил самую большую сумму войдет в торги последним.

Ожидается, что победитель станет известен ближе к 18:00.

Напомним, в середине июня гостиницу "Днепр" выставили на приватизацию со стартовой ценой 81 млн гривен.

Отель находится в самом центре Киева, в нем 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что продажа отеля "Днепр" откроет так называемую большую приватизацию.