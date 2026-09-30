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Стартап, пов'язаний із синами Трампа, націлився на дронові технології України

22:29 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Стартап, пов'язаний із синами Трампа, націлився на дронові технології України Фото: Українські дронові технології хочуть у США (Getty Images)
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Американський стартап Powerus з безпілотників об'єднається з компанією, яку підтримують Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп. Компанія планує привозити до США українські дронові технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Powerus ставить на українські дрони

Американський стартап Powerus хоче допомогти задовольнити зростаючий попит Пентагону, заявили керівники компанії.

Компанія заснована рік тому, а на початку жовтня має злитися з Aureus Greenway Holdings (PUSA.O), в якому брати Трамп мають опосередковану частку через інвестиційний фонд American Ventures.

Очікується, що фонд володітиме 9,9% бенефіціарною часткою в об'єднаній компанії, пише видання.

Компанія є частиною зростаючого портфеля компаній з виробництва дронів та військових технологій, що підтримуються синами Трампа.

Плани компанії

В інтерв'ю Reuters протягом останніх місяців керівники компанії заявили, що планують розвиватися за рахунок:

  • придбань,
  • іноземних партнерств,
  • вітчизняного виробництва.

Мета - зробити Powerus партнером США, який зможе привезти військові технології, розроблені за кордоном, зокрема в Україні, та виробляти їх в Америці.

Бретт Величович, президент Powerus та колишній аналітик розвідки спеціальних операцій армії США, працює над тим, щоб фірма була "єдиним рішенням" для Пентагону.

Він пропонує закордонні технології з "американським обличчям". Powerus веде переговори з українськими компаніями оборонних технологій і хотіла б додати можливості, включно з далекобійними ударними безпілотниками.

Потенціал Powerus

Компанія була зареєстрована у жовтні 2025 року. Її продажі за перший квартал 2026 року склали 1,2 мільйона доларів.

У березні вона представила свої безпілотники-перехоплювачі Guardian, які, за словами Великовича, стали результатом "спільної розробки" з українцями.

Нещодавно компанія Powerus оголосила про укладення:

  • контракту з ВПС США на суму до 90 мільйонів доларів,
  • комерційної угоди на суму 22,3 мільйона доларів на захист енергетичної інфраструктури на Близькому Сході для нерозголошеного клієнта.

Компанія також зазначає, що веде переговори з країнами Перської затоки.

Під час поїздки до Пакистану в середині вересня компанія Powerus отримала обмежене замовлення від міністерства оборони на повітряні безпілотники та їхню підтримку. Також вона підписала попередню угоду з пакистанською армією про потенційну співпрацю.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна вже найближчим часом отримає посилення для авіації. Крім того, було визначено перші прототипи зброї проти реактивних "Шахедів" окупантів.

Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко заявив, що Україна випробовує власні перехоплювачі реактивних дронів. Він зазначив, що частина бойових груп вже ними користується.

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