Стартап, пов'язаний із синами Трампа, націлився на дронові технології України
Американський стартап Powerus з безпілотників об'єднається з компанією, яку підтримують Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп. Компанія планує привозити до США українські дронові технології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Powerus ставить на українські дрони
Американський стартап Powerus хоче допомогти задовольнити зростаючий попит Пентагону, заявили керівники компанії.
Компанія заснована рік тому, а на початку жовтня має злитися з Aureus Greenway Holdings (PUSA.O), в якому брати Трамп мають опосередковану частку через інвестиційний фонд American Ventures.
Очікується, що фонд володітиме 9,9% бенефіціарною часткою в об'єднаній компанії, пише видання.
Компанія є частиною зростаючого портфеля компаній з виробництва дронів та військових технологій, що підтримуються синами Трампа.
Плани компанії
В інтерв'ю Reuters протягом останніх місяців керівники компанії заявили, що планують розвиватися за рахунок:
- придбань,
- іноземних партнерств,
- вітчизняного виробництва.
Мета - зробити Powerus партнером США, який зможе привезти військові технології, розроблені за кордоном, зокрема в Україні, та виробляти їх в Америці.
Бретт Величович, президент Powerus та колишній аналітик розвідки спеціальних операцій армії США, працює над тим, щоб фірма була "єдиним рішенням" для Пентагону.
Він пропонує закордонні технології з "американським обличчям". Powerus веде переговори з українськими компаніями оборонних технологій і хотіла б додати можливості, включно з далекобійними ударними безпілотниками.
Потенціал Powerus
Компанія була зареєстрована у жовтні 2025 року. Її продажі за перший квартал 2026 року склали 1,2 мільйона доларів.
У березні вона представила свої безпілотники-перехоплювачі Guardian, які, за словами Великовича, стали результатом "спільної розробки" з українцями.
Нещодавно компанія Powerus оголосила про укладення:
- контракту з ВПС США на суму до 90 мільйонів доларів,
- комерційної угоди на суму 22,3 мільйона доларів на захист енергетичної інфраструктури на Близькому Сході для нерозголошеного клієнта.
Компанія також зазначає, що веде переговори з країнами Перської затоки.
Під час поїздки до Пакистану в середині вересня компанія Powerus отримала обмежене замовлення від міністерства оборони на повітряні безпілотники та їхню підтримку. Також вона підписала попередню угоду з пакистанською армією про потенційну співпрацю.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна вже найближчим часом отримає посилення для авіації. Крім того, було визначено перші прототипи зброї проти реактивних "Шахедів" окупантів.
Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко заявив, що Україна випробовує власні перехоплювачі реактивних дронів. Він зазначив, що частина бойових груп вже ними користується.