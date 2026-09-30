Стартап, пов'язаний із синами Трампа, націлився на дронові технології України

Американський стартап Powerus з безпілотників об'єднається з компанією, яку підтримують Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп. Компанія планує привозити до США українські дронові технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Powerus ставить на українські дрони

Американський стартап Powerus хоче допомогти задовольнити зростаючий попит Пентагону, заявили керівники компанії.

Компанія заснована рік тому, а на початку жовтня має злитися з Aureus Greenway Holdings (PUSA.O), в якому брати Трамп мають опосередковану частку через інвестиційний фонд American Ventures.

Очікується, що фонд володітиме 9,9% бенефіціарною часткою в об'єднаній компанії, пише видання.

Компанія є частиною зростаючого портфеля компаній з виробництва дронів та військових технологій, що підтримуються синами Трампа.

Плани компанії

В інтерв'ю Reuters протягом останніх місяців керівники компанії заявили, що планують розвиватися за рахунок:

придбань,

іноземних партнерств,

вітчизняного виробництва.

Мета - зробити Powerus партнером США, який зможе привезти військові технології, розроблені за кордоном, зокрема в Україні, та виробляти їх в Америці.

Бретт Величович, президент Powerus та колишній аналітик розвідки спеціальних операцій армії США, працює над тим, щоб фірма була "єдиним рішенням" для Пентагону.

Він пропонує закордонні технології з "американським обличчям". Powerus веде переговори з українськими компаніями оборонних технологій і хотіла б додати можливості, включно з далекобійними ударними безпілотниками.

Потенціал Powerus

Компанія була зареєстрована у жовтні 2025 року. Її продажі за перший квартал 2026 року склали 1,2 мільйона доларів.

У березні вона представила свої безпілотники-перехоплювачі Guardian, які, за словами Великовича, стали результатом "спільної розробки" з українцями.

Нещодавно компанія Powerus оголосила про укладення:

контракту з ВПС США на суму до 90 мільйонів доларів,

комерційної угоди на суму 22,3 мільйона доларів на захист енергетичної інфраструктури на Близькому Сході для нерозголошеного клієнта.

Компанія також зазначає, що веде переговори з країнами Перської затоки.

Під час поїздки до Пакистану в середині вересня компанія Powerus отримала обмежене замовлення від міністерства оборони на повітряні безпілотники та їхню підтримку. Також вона підписала попередню угоду з пакистанською армією про потенційну співпрацю.