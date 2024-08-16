Старт Вуельти, Дерев'янченко на порозі титулу та гучний почин АПЛ: анонс вихідних у спорті

Лісабон – Оейраш

17 серпня, 18:00, Лісабон, Торрі-ді-Белен, телетрансляція на Eurosport

Третій велосипедний гранд-тур року розпочнеться в столиці Португалії. У перший день гонщиків чекатиме короткий індивідуальний етап із роздільним стартом. Велосипедисти проїдуть 12 км від вежі Белен у серці Лісабона до океанського берега в Оейраші. Загалом португальська земля прийме три етапи, а наступні 18 відбудуться в Іспанії. Головний фаворит багатоденки – триразовий переможець Вуельти (2019, 2020, 2021) Прімож Рогліч. Торік словенець був лише третім.

"Валенсія" – "Барселона"

17 серпня, 22:30, Валенсія, "Месталья", трансляція на MEGOGO

Цікаве протистояння підготував стартовий тур чемпіонату Іспанії. У гості до контроверсійної "Валенсії" приїде оновлена "Барселона". Каталонців цього літа очолив німець Ганс-Дітер Флік, тож "блаугранас" повинні додати в організованості. Принаймні на полі, бо в менеджменті хаос, здається, триватиме ще довго. "Барса" знову не може заявити новачків через фінансові проблеми, а виштовхати в плечі коштовних зірок на кшталт Френкі де Йонга вкрай непросто.

Фото: "Кажани" здаватимуть іспит віце-чемпіону Іспанії (valenciacf.com)

Мбіллі – Дерев'янченко

18 серпня, 05:00, Квебек, "Відеотрон Центр", трансляція на "MEGOGO Гонг"

Український боксер другої середньої ваги вп'яте в кар'єрі підібрався до титульного бою. Чотири попередні спроби Сергія Дерев'янченка були невдалими – щоразу за рішеннями суддів. Навесні він реабілітувався перемогою над американцем Александером Воном, а тепер позмагається за пояс WBC Continental Americas. Утім, Крістіан Мбіллі наразі виграв усі 27 поєдинків у профі-рингу. Команда француза марить протистоянням зі Саулем Альваресом. Перемога потрібна обом.

Мото Гран-прі Австрії

18 серпня, 15:00, Шпільберг, "Ред Булл Рінг", телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"

Боротьба за титул загострилася в елітних мотоперегонах. Хорхе Мартін із "Прамака" обійшов чинного чемпіона Франческо Баньяю ("Дукаті"). Проте, іспанець випереджає італійського мотогонщика лише на 3 пункти. Тож усе може змінитися вже в неділю ввечері. Торік у Шпільберзі домінував Баньяя – взяв поул, показав найшвидше коло та виграв етап. До переваг Мартіна можна зарахувати стабільність результатів. Він виграв лише 2 гонки з десяти, але йде в лідерах.

Фото: Франческо Баньяя і Хорхе Мартін продовжують перегони за титулом (facebook.com/MotoGP)

"Челсі" – "Манчестер Сіті"

18 серпня, 18:30, Лондон, "Стемфорд Брідж", телетрансляція на Setanta Sports

Стартовий тур в Англії підготував гучну вивіску. Чинний чемпіон гостюватиме в столиці, де Пеп Гвардіола перевірить у справі чергового учня. Енцо Мареска недовго поасистував іспанцю кілька років тому, а цьогоріч вивів до АПЛ "Лестер". Безладне керівництво "Челсі" продовжило кадрову лихоманку звільненням Маурісіо Почеттіно, який видав непоганий фініш і з п'ятьма перемогами навіть витягнув "Челсі" в єврокубки. Михайло Мудрик змушений розпочинати заново.