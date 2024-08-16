Старт Вуэльты, Деревянченко на пороге титула и громкое начало АПЛ: анонс выходных в спорте

Лиссабон – Оэйраш

17 августа, 18:00, Лиссабон, Торри-ди-Белен, телетрансляция на Eurosport

Третий велосипедный гранд-тур начнется в столице Португалии. В первый день гонщиков будет ждать короткий индивидуальный этап с раздельным стартом. Велосипедисты проедут 12 км от башни Белен в сердце Лиссабона к океанскому берегу в Оэйраше. В общей сложности португальская земля примет три этапа, а следующие 18 состоятся в Испании. Главный фаворит многодневки – трехкратный победитель Вуэльты (2019, 2020, 2021) Примож Роглич. В прошлом году словенец был только третьим.

"Валенсия" – "Барселона"

17 августа, 22:30, Валенсия, "Месталья", трансляция на MEGOGO

Любопытное противостояние подготовил стартовый тур чемпионата Испании. В гости к контроверсионной "Валенсии" приедет обновленная "Барселона". Каталонцев этим летом возглавил немец Ханс-Дитер Флик, так что "блаугранас" должны добавить в организованности. По крайней мере, на поле, потому что в менеджменте хаос, кажется, продлится еще долго. "Барса" снова не может заявить новичков из-за финансовых проблем, а вытолкать в плечи драгоценных звезд вроде Фрэнки де Йонга крайне непросто.

Фото: "Летучие мыши" будут сдавать экзамен вице-чемпиону Испании (valenciacf.com)

Мбилли – Деревянченко

18 августа, 05:00, Квебек, "Видеотрон Центр", трансляция на "MEGOGO Гонг"

Украинский боксер второго среднего веса в пятый раз в карьере подобрался к титульному бою. Четыре предыдущих попытки Сергея Деревянченко были неудачны – каждый раз по решениям судей. Весной он реабилитировался победой над американцем Александером Воном, а теперь сразится за пояс WBC Continental Americas. Впрочем, Кристиан Мбилли выиграл все 27 поединков в профи-ринге. Команда француза грезит противостоянием с Саулем Альваресом. Победа нужна обоим.

Гран-при Австрии

18 августа, 15:00, Шпильберг, "Ред Булл Ринг", телетрансляция на канале "Первый автомобильный"

Борьба за титул обострилась в элитных мотогонках. Хорхе Мартин из "Прамака" обошел действующего чемпиона Франческо Баньяю ("Дукати"). Тем не менее, испанец опережает итальянского мотогонщика всего на 3 пункта. Так что все может измениться уже в воскресенье вечером. В прошлом году в Шпильберге доминировал Баньяя – взял поул, показал самый быстрый круг и выиграл этап. К преимуществам Мартина можно отнести стабильность результатов. Он выиграл всего 2 гонки из десяти, но идет в лидерах.

Фото: Франческо Баньяя и Хорхе Мартин продолжают гонку за титулом (facebook.com/MotoGP)

"Челси" – "Манчестер Сити"

18 августа, 18:30, Лондон, "Стемфорд Бридж", телетрансляция на Setanta Sports

Стартовый тур в Англии подготовил громкую вывеску. Действующий чемпион будет гостить в столице, где Пеп Гвардиола проверит в деле очередного ученика. Энцо Мареска недолго ассистировал испанцу несколько лет назад, а в этом году вывел в АПЛ "Лестер". Беспорядочное руководство "Челси" продолжило кадровую лихорадку увольнением Маурисио Почеттино, выдавшего неплохой финиш и с пятью победами даже вытащившего "Челси" в еврокубки. Михаил Мудрик вынужден начинать заново.