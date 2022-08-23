Старт УПЛ 23 августа: полное расписание матчей 1-го тура

Матчем-открытием турнира станет поединок донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста 1925" на столичном НСК "Олимпийский". Поединок начнется в 13:00.

Программу первого тура затем продолжат в Ужгороде "Заря" и "Ворскла" и "Черноморец" с "Вересом" (в Киеве). В свою очередь "Колос" примет новичка лиги – криворожский "Кривбасс" – на домашней арене в Ковалевке Киевской области. Этот поединок начнется в 17:00. Все матчи будет транслироваться Setanta Sports.

Еще один поединок состоится 24 августа – "Рух" на львовском стадионе "Украина" встретится с харьковским "Металлистом", который тоже поднялся в УПЛ из Первой лиги. Еще 3 матча стартового тура перенесли по разным причинам.

Список матчей 1-го тура Премьер-лиги:

"Шахтер" – "Металлист 1925", 23 августа, 13:00

"Заря" – "Ворскла", 23 августа, 15:00

"Черноморец" – "Верес", 23 августа, 15:00

"Колос" – "Кривбасс", 23 августа, 17:00

"Рух" – "Металлист", 24 августа, 15:00



Ранее "Шахтер" объявил заявку на 1-й тур УПЛ с четырьмя новичками в составе. "Горняки" проведут первый официальный матч под руководством Игора Йовичевича, сменившего Роберто Де Дзерби в должности главного тренера.