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Старт УПЛ 23 августа: полное расписание матчей 1-го тура

Фото: Георгий Судаков в прошлом году вышел в старте на "Металлист 1925" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Новый сезон украинской Премьер-лиги начнется 23 августа в условиях полномасштабной войны. Матчи стартового тура примут три региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Матчем-открытием турнира станет поединок донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста 1925" на столичном НСК "Олимпийский". Поединок начнется в 13:00.

Программу первого тура затем продолжат в Ужгороде "Заря" и "Ворскла" и "Черноморец" с "Вересом" (в Киеве). В свою очередь "Колос" примет новичка лиги – криворожский "Кривбасс" – на домашней арене в Ковалевке Киевской области. Этот поединок начнется в 17:00. Все матчи будет транслироваться Setanta Sports.

Еще один поединок состоится 24 августа – "Рух" на львовском стадионе "Украина" встретится с харьковским "Металлистом", который тоже поднялся в УПЛ из Первой лиги. Еще 3 матча стартового тура перенесли по разным причинам.

Список матчей 1-го тура Премьер-лиги:

  • "Шахтер" – "Металлист 1925", 23 августа, 13:00
  • "Заря" – "Ворскла", 23 августа, 15:00
  • "Черноморец" – "Верес", 23 августа, 15:00
  • "Колос" – "Кривбасс", 23 августа, 17:00
  • "Рух" – "Металлист", 24 августа, 15:00


Ранее "Шахтер" объявил заявку на 1-й тур УПЛ с четырьмя новичками в составе. "Горняки" проведут первый официальный матч под руководством Игора Йовичевича, сменившего Роберто Де Дзерби в должности главного тренера.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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