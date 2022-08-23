Старт УПЛ 23 серпня: повний розклад матчів 1-го туру

Новий сезон української Прем'єр-ліги розпочнеться 23 серпня в умовах повномасштабної війни. Матчі стартового туру приймуть три регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Матчем-відкриття турніру стане поєдинок донецького "Шахтаря" і харківського "Металіста 1925" на столичному НСК "Олімпійський". Поєдинок розпочнеться о 13:00.
Програму першого туру згодом продовжать в Ужгороді "Зоря" і "Ворскла" та "Чорноморець" із "Вересом" (у Києві). Натомість "Колос" прийме новачка ліги – криворізький "Кривбас" – на домашній арені в Ковалівці Київської області. Цей поєдинок розпочнеться о 17:00. Усі матчі транслюватиме Setanta Sports.
Ще один поєдинок відбудеться 24 серпня – "Рух" на львівському стадіоні "Україна" зустрінеться з харківським "Металістом", який теж піднявся до УПЛ із Першої ліги. Ще 3 матчі стартового туру перенесли з різних причин.
Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги:
Раніше "Шахтар" оголосив заявку на 1-й тур УПЛ із чотирма новачками в складі. "Гірники" проведуть перший офіційний матч під керівництвом Ігора Йовічевіча, який замінив Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера.
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
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