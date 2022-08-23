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Старт УПЛ 23 серпня: повний розклад матчів 1-го туру

Фото: Георгій Судаков торік вийшов у старті на "Металіст 1925" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Новий сезон української Прем'єр-ліги розпочнеться 23 серпня в умовах повномасштабної війни. Матчі стартового туру приймуть три регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Матчем-відкриття турніру стане поєдинок донецького "Шахтаря" і харківського "Металіста 1925" на столичному НСК "Олімпійський". Поєдинок розпочнеться о 13:00.

Програму першого туру згодом продовжать в Ужгороді "Зоря" і "Ворскла" та "Чорноморець" із "Вересом" (у Києві). Натомість "Колос" прийме новачка ліги – криворізький "Кривбас" – на домашній арені в Ковалівці Київської області. Цей поєдинок розпочнеться о 17:00. Усі матчі транслюватиме Setanta Sports.

Ще один поєдинок відбудеться 24 серпня – "Рух" на львівському стадіоні "Україна" зустрінеться з харківським "Металістом", який теж піднявся до УПЛ із Першої ліги. Ще 3 матчі стартового туру перенесли з різних причин.

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Шахтар" – "Металіст 1925", 23 серпня, 13:00
  • "Зоря" – "Ворскла", 23 серпня, 15:00
  • "Чорноморець" – "Верес", 23 серпня, 15:00
  • "Колос" – "Кривбас", 23 серпня, 17:00
  • "Рух" – "Металіст", 24 серпня, 15:00

Раніше "Шахтар" оголосив заявку на 1-й тур УПЛ із чотирма новачками в складі. "Гірники" проведуть перший офіційний матч під керівництвом Ігора Йовічевіча, який замінив Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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