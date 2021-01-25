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Старт приватизации госбанков: IFC войдет в капитал Укргазбанка

Автор: Александр Белоус

Международная финансовая корпорация (IFC) и Министерство финансов подписали соглашение, которое предусматривает возможность вхождения IFC в капитал государственного Укргазбанка. Максимальная доля IFC в капитале банка составит 20%.

Подписание соглашения транслировалось на канале НБУ в Youtube.

По условиям соглашения IFC предоставит Укргазбанка заем на сумму 30 млн евро сроком на пять лет с возможностью ее конвертации в долю в акционерном капитале банка в размере до 20%.

Отметим, в 2017 году Украина и Всемирный банк подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации государственного Укргазбанка.

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В дальнейшем руководством и сотрудниками Минфина было проведено около 50 встреч и конференц-коллов с представителями IFC (которая входит в группу Всемирного банка) и юридическими советниками для согласования основных параметров соглашения.

В 2019 Совет директоров IFC принял решение о предоставлении банку кредита с опцией конвертации в капитал, а в июне 2020 правительство уполномочило министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание соглашения.

Напомним, за январь-сентябрь 2020 года Укргазбанк получил 685 млн грн прибыли, что почти в два раза больше, чем год назад.

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2021 года количество структурных подразделений Укргазбанка составила 276, что на 26 отделений больше, чем год назад.

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