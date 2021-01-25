Старт приватизації держбанків: IFC увійде в капітал Укргазбанку

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Міністерство фінансів підписали угоду, яка передбачає можливість входження IFC в капітал державного Укргазбанку. Максимальна частка IFC в капіталі банку становитиме 20%.

Підписання угоди транслювалося на каналі НБУ в Youtube.

За умовами угоди IFC надасть Укргазбанку позику на суму 30 млн євро терміном на п’ять років з можливістю її конвертації у долю в акціонерному капіталі банку в розмірі до 20%.

Відзначимо, у 2017 році Україна та Світовий банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації державного Укргазбанку.

У подальшому керівництвом і співробітниками Мінфіну було проведено близько 50 зустрічей і конференц-колл з представниками IFC (яка входить до групи Світового банку) та юридичними радниками для узгодження основних параметрів угоди.

У 2019 Рада директорів IFC ухвалила рішення про надання банку кредиту з опцією конвертації в капітал, а в червні 2020 уряд уповноважив міністра фінансів України Сергія Марченка на підписання угоди.

Нагадаємо, за січень-вересень 2020 року Укргазбанк отримав 685 млн грн прибутку, що майже у два рази більше, ніж рік тому.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2021 року кількість структурних підрозділів Укргазбанку становила 276, що на 26 відділень більше, ніж рік тому.