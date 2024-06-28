Старт плей-офф Євро-2024 і Формула-1 в гостях у "Ред Булла": анонс вихідних у спорті

Драфт НХЛ

29 червня, 02:00, Парадайз, "Сфера", трансляція на app.setantasports.com

Услід за Національною баскетбольною асоціацією розбиратиме новачків Національна хокейна ліга. Цьогоріч драфт гостюватиме в Неваді. а першими проспектів обиратимуть "Сан-Хосе", "Чикаго" й "Анахайм". Неподалік розташувався і відносний новачок – "Юта". Клуб, що переїхав із Арізони, візьме молодого хокеїста шостим. Фаворитом оглядачів на роль першого номера драфту НХЛ став канадець Маклін Селебріні – форвард із Бостонського університету.

Парагвай – Бразилія

29 червня, 04:00, Парадайз, "Елліджент Стедіум", трансляція на MEGOGO

Вічний фаворит Копа Амеріка розпочав новий турнір невиразно. Бразильці в стартовому турі не зуміли підібрати ключі до воріт Коста-Рики, "набивши" скромні 1.33 очікуваних голів. Реабілітуватися зіркові підопічні Дорівала Жуніора спробують проти збірної Парагваю. "Гуарані", хоч і програли Колумбії, але були геть не безпорадними. Утім, наявність розсипу зірок зобов'язує пентакампеонів світу впевнено перемагати, інакше оргвисновки можуть назріти вкрай швидко.

Швейцарія – Італія

29 червня, 19:00, Берлін, "Олімпіаштадіон", трансляція на MEGOGO

Євро-2024 перетнув турнірний екватор. Плей-офф чемпіонату розпочнеться в німецькій столиці, де зустрінуться збірні-сусідки. Обидві команди фінішували другими в своїх квартетах, але зібрали полярні оцінки експертів. Якщо італійців із кожним туром критикували більше, то збірна Швейцарії отримала добру пресу після двох втрат очок. Після заслуженої нічиєї проти Німеччини від підопічних Мурата Якіна чекають сюрпризів. Чому б не пройти непереконливу Італію?...

Гран-прі Австрії

30 червня, 16:00, Шпільберг, "Ред Булл Рінг", телетрансляція на Setanta Sports

Черговий етап Формули-1 відбудеться в лігві "Ред Булла". Чемпіонська стайня залишається лідером і цьогоріч, але конкуренти починають наступати на п'яти. Передусім ідеться про "Макларен", пілот якого Ландо Норріс у двох гран-прі поспіль пресингував чемпіона Макса Ферстаппена. Проте, нідерландець здобув дві перемоги та наростив відрив нагорі заліку пілотів. Його подвійна перемога в Шпільберзі – у спринт та основній гонці – здатна поховати інтригу в чемпіонаті.

Іспанія – Грузія

30 червня, 22:00, Кьольн, "Кьольн Стедіум", трансляція на MEGOGO

Після вильоту збірної України з Євро-2024 значна частина вітчизняних уболівальників перемкнеться на підтримку дружніх грузинів. Сакартвело зробила вагому заявку на статус головного відкриття турніру, пробившись в плей-офф із непростої групи. Перемога ж над збірною Португалії додасть підопічним Віллі Саньйоля впевненості. Звісно, Іспанія поставиться до кавказької команди з повною серйозністю з перших хвилин. Та збірній Грузії досі нічого не втрачати.