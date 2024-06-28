Старт плей-офф Евро-2024 и Формула-1 в гостях у "Ред Булла": анонс выходных в спорте

Драфт НХЛ

29 июня, 02:00, Парадайз, "Сфера", трансляция на app.setantasports.com

Вслед за Национальной баскетбольной ассоциацией разбирать новичков будет Национальная хоккейная лига. В этом году драфт погостит в Неваде. а первыми проспектов будут выбирать "Сан-Хосе", "Чикаго" и "Анахайм". Недалеко расположился и относительный новичок – "Юта". Переехавший из Аризоны клуб возьмет молодого хоккеиста шестым. Фаворитом обозревателей на роль первого номера драфта НХЛ стал канадец Маклин Селебрини – форвард из Бостонского университета.

Парагвай – Бразилия

29 июня, 04:00, Парадайз, "Эллиджент Стэдиум", трансляция на MEGOGO

Вечный фаворит Копа Америка начал новый турнир невнятно. Бразильцы в стартовом туре не сумели подобрать ключи к воротам Коста-Рики, "набив" скромные 1.33 ожидаемых голов. Реабилитироваться звездные подопечные Доривала Жуниора попытаются против сборной Парагвая. "Гуарани", хоть и проиграли Колумбии, но были далеко не беспомощны. Впрочем, наличие россыпи звезд обязывает пентакампеонов мира уверенно побеждать, иначе оргвыводы могут назреть очень быстро.

Швейцария – Италия

29 июня, 19:00, Берлин, "Олимпиаштадион", трансляция на MEGOGO

Евро-2024 пересек турнирный экватор. Плей-офф чемпионата начнется в немецкой столице, где встретятся сборные-соседки. Обе команды финишировали вторыми в своих квартетах, но собрали полярные оценки экспертов. Если итальянцев с каждым туром критиковали больше, то сборная Швейцарии получила хорошую прессу после двух потерь очков. После заслуженной ничьей против Германии от подопечных Мурата Якина ждут сюрпризов. Почему бы не пройти неубедительную Италию?..

Гран-при Австрии

30 июня, 16:00, Шпильберг, "Ред Булл Ринг", телетрансляция на Setanta Sports

Очередной этап Формулы-1 состоится в логове "Ред Булла". Чемпионская конюшня остается лидером и в этом году, но конкуренты начинают наступать на пятки. В первую очередь речь идет о "Макларене", пилот которого Ландо Норрис в двух гран-при подряд прессинговал чемпиона Макса Ферстаппена. Однако нидерландец одержал две победы и нарастил отрыв наверху зачета пилотов. Его двойная победа в Шпильберге – в спринте и основной гонке – способна похоронить интригу в чемпионате.

Испания – Грузия

30 июня, 22:00, Кельн, "Кельн Стэдиум", трансляция на MEGOGO

После вылета сборной Украины из Евро-2024 значительная часть отечественных болельщиков переключится на поддержку дружественных грузин. Сакартвело сделала весомую заявку на статус главного открытия турнира, пробившись в плей-офф из непростой группы. Победа же над сборной Португалии придаст подопечным Вилли Саньоля уверенности. Конечно, Испания отнесется к кавказской команде с полной серьезностью с первых минут. Но сборной Грузии все так же нечего не терять.