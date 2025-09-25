ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Старт навчального року у "Метінвест Політехніці": виш обрали 26 ветеранів та оборонців Маріуполя

Четвер 25 вересня 2025 15:56
UA EN RU
Старт навчального року у "Метінвест Політехніці": виш обрали 26 ветеранів та оборонців Маріуполя Фото: Метінвест Політехніка навчає ветеранів та оборонців Маріуполя (metinvestholding.com)
Автор: Ілона Свиридова

У першому в Україні недержавному гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка" розпочався четвертий навчальний рік. Серед вступників цьогоріч – ветерани війни та учасники оборони Маріуполя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії "Метінвест".

У новому навчальному році виш обрали понад 150 бакалаврів і магістрів, а також уперше – 94 фахових молодших бакалаври. Серед вступників – 26 ветеранів війни, зокрема співробітники підприємств "Метінвесту" та учасники оборони Маріуполя.

Загалом сьогодні в університеті навчається понад 600 студентів, серед них 52 ветерани: для них освіта це не лише можливість здобути нову професію, а й важливий етап повернення до мирного життя.

Освіта для ветеранів та оборонців Маріуполя

Цьогоріч на бакалаврат і магістратуру вступили четверо оборонців Маріуполя – нацгвардійці Дмитро Кланцатий та Віталій Андрущенко, а також морпіхи Олександр Паньків і Костянтин Іванов, які пережили полон і повернулися додому. Вони обрали навчання на ІТ-спеціальностях, автоматизації, робототехніці та бізнес-аналітиці.

Ще один студент – Володимир Тищенко, ветеран морської піхоти, який після поранення під Кринками демобілізувався і повернувся працювати на "Запоріжсталь". Він вступив на програму "Металургія чорних металів" за кошти "Метінвесту". А Володимир Золотарьов, співробітник Північного ГЗК, під час бакалаврату поєднував навчання з військовою службою. Тепер він продовжує навчання на магістратурі з гірничої справи.

"Для нас велика цінність бачити серед студентів ветеранів. Вони доводять, що освіта справді може стати новим етапом у житті, кроком до знань та професійного зростання. Разом із Групою Метінвест ми створюємо умови, щоб кожен міг реалізувати свій потенціал і робити внесок у розвиток української промисловості", – каже ректор університету Олександр Поважний.

Навчання у "Метінвест Політехніка"

З моменту створення до "Метінвест Політехніки" вступило понад 1330 студентів, а 267 випускників уже отримали дипломи магістрів і працюють у промисловості.

"Ми підтримуємо університет, бо переконані: лише співпраця бізнесу й освіти може забезпечити підготовку нової інженерної еліти для відбудови України", – каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи "Метінвест"Тетяна Петрук.

Програми університету охоплюють металургію, гірництво, механіку, ІТ, автоматизацію, електроінженерію, безпеку праці. Навчання поєднує теорію з практикою на виробництвах "Метінвесту", а найуспішніші студенти отримують стипендії, гранти, пропозиції роботи й стажування за кордоном.

Університет був заснований Групою "Метінвест" у 2020 році за ініціативи Ріната Ахметова. Його місія – створення в Україні освіти європейського рівня, орієнтованої на потреби сучасної промисловості.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч "Метінвест Політехніка" спростила процедуру для вступу ветеранів: їм достатньо пройти тільки онлайн-співбесіду.

Також "Метінвест Політехніка" запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Рінат Ахметов Маріуполь Освіта в Україні Ветерани
Новини
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"