Старт Магучих и Левченко, бой за финал Хижняка и шанс в каратэ: за чем сегодня следить на ОИ

Фактически одна медаль у Украины уже есть - у боксера Александра Хижняка (69-75 кг). Он сегодня будет боксировать в полуфинале против филиппинца Эмира Марсиаля. Поединки за "бронзу" в боксе не проводятся, а так проигравший автоматически получит бронзовую медаль. Поэтому надеемся, что сегодня ранг медали Хижняка мы еще знать не будем.

В финале прыжков с шестом Украина будет представлена Мариной Килипко, которая в квалификации показала одинаковый результат с остальными финалистками - 4.55 метра. Правда, среди всех участниц финала украинка имеет самый низкий персональный рекорд - 4.70. Поэтому для медали нужно будет совершить маленькое, а может и большое чудо.

Кроме этого за медали поборются наши гребцы - Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 м), Юлия Юрийчук и Мария Повх (обе в байдарке-одиночке, 500 м). Все три украинки стартуют с полуфиналов.

Хорошие шансы на олимпийскую награду Токио имеет каратистка Анжелика Терлюга (до 55 кг), которая имеет второй номер олимпийского посева.

В спортивной ходьбе на 20 км также за медали поборются Иван Лосев и Эдуард Забуженко.

Также стоит отметить, что сегодня в квалификации начинают свои выступления в прыжках в высоту Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Ярослава Магучих. И если Левченко в этом сезоне немного сдала, то Магучих имеет лучший результат сезона среди всех участниц - 2.06.

Полное расписание выступлений украинцев ниже:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Прыжки в высоту, женщины

3:10 - квалификация: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко

Спортивная ходьба (20 км), мужчины

10:30 - финал: Иван Лосев, Эдуард Забуженко

Прыжки с шестом, женщины

13:00 - финал: Марина Килипко

Бег, эстафета 4х400, женщины

13:37 - полуфинал: Алина Логвиненко, Екатерина Климюк, Виктория Ткачук, Анна Рыжикова.

ГРЕБЛЯ

Каноэ-одиночка, 200 м, женщины

3:44 - полуфинал: Людмила Лузан

Байдарка-одиночка, 500 м, женщины

4:05 - полуфинал: Юлия Юрийчук, Мария Повх

БОРЬБА

Вольный стиль, мужчины

С 5:30 - предварительные схватки, с 12:15 полуфиналы: Василий Михайлов (до 74 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг)

БОКС

Мужчины, до 75 кг

9:03 - полуфинал: Александр Хижняк - Эмир Марсиаль

ВЕЛОТРЕК

Кейрин, женщины

10:06-10:16 - четвертьфиналы: Елена Старикова, Любовь Басова

ПЯТИБОРЬЕ

Мужчины

10.30 - фехтование (рейтинговый раунд): Павел Тимощенко

КАРАТЕ

Кумитэ, женщины