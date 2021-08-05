Старт Магучіх і Левченко, бій за фінал Хижняка і шанс в карате: за чим сьогодні стежити на ОІ

Фактично одна медаль в України вже є - у боксера Олександра Хижняка (69-75 кг). Він сьогодні боксуватиме у півфіналі проти філіппінця Еміра Марсіаля. Поєдинки за "бронзу" в боксі не проводяться, а так програв автоматично отримає бронзову медаль. Тому сподіваємося, що сьогодні ранг медалі Хижняка ми ще знати не будемо.

У фіналі стрибків з жердиною Україна буде представлена Мариною Килипко, яка в кваліфікації показала однаковий результат з іншими фіналістками - 4.55 метра. Щоправда, серед усіх учасниць фіналу Українка має найнижчий персональний рекорд-4.70. Тому для медалі потрібно буде зробити маленьке, а може і велике диво.

Крім цього за медалі поборються наші веслувальниці - Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 м), Юлія Юрійчук і Марія Повх (обидві в байдарці-одиночці, 500 м). Всі три українки стартують з півфіналів.

Хороші шанси на олімпійську нагороду Токіо має каратистка Анжеліка Терлюга (до 55 кг), яка має другий номер олімпійського посіву.

У спортивній ходьбі на 20 км також за медалі поборються Іван Лосєв та Едуард Забуженко.

Також варто відзначити, що сьогодні в кваліфікації починають свої виступи в стрибках у висоту Ірина Геращенко, Юлія Левченко і Ярослава Магучіх. І якщо Левченко в цьому сезоні трохи здала, то Магучіх має кращий результат сезону серед всіх учасниць - 2.06.

Повний розклад виступів українців нижче:

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Стрибки у висоту, жінки

3:10 - кваліфікація: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко

Спортивна ходьба (20 км), чоловіки

10:30 - фінал: Іван Лосєв, Едуард Забуженко

Стрибки з жердиною, жінки

13:00 - фінал: Марина Килипко

БІГ, естафета 4х400, жінки

13:37 - півфінал: Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Вікторія Ткачук, Анна Рижикова.

ВЕСЛУВАННЯ

Каное-одиночка, 200 м, жінки

3:44 - півфінал: Людмила Лузан

Байдарка-одиночка, 500 м, жінки

4:05 - півфінал: Юлія Юрійчук, Марія Повх

БОРОТЬБА

Вільний стиль, чоловіки

З 5:30 - попередні сутички, з 12:15 півфінали: Василь Михайлов (до 74 кг), Олександр Хоцянівський (до 125 кг)

БОКС

Чоловіки, до 75 кг

9:03 - півфінал: Олександр Хижняк - Емір Марсіаль

ВЕЛОТРЕК

Кейрін, жінки

10:06-10:16 - чвертьфінали: Олена Старікова, Любов Басова

П'ЯТИБОРСТВО

Чоловік

10.30 - фехтування (рейтинговий раунд): Павло Тимощенко

КАРАТЕ

Куміте, жінки