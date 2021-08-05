Старт Магучіх і Левченко, бій за фінал Хижняка і шанс в карате: за чим сьогодні стежити на ОІ

Сьогодні, 5 серпня, на Олімпіаді в Токіо розіграють відразу 27 медальних комплектів. За медалі боротимуться вісім українських спортсменів.
Детальніше про розклад виступів українців у Токіо 5 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
Фактично одна медаль в України вже є - у боксера Олександра Хижняка (69-75 кг). Він сьогодні боксуватиме у півфіналі проти філіппінця Еміра Марсіаля. Поєдинки за "бронзу" в боксі не проводяться, а так програв автоматично отримає бронзову медаль. Тому сподіваємося, що сьогодні ранг медалі Хижняка ми ще знати не будемо.
У фіналі стрибків з жердиною Україна буде представлена Мариною Килипко, яка в кваліфікації показала однаковий результат з іншими фіналістками - 4.55 метра. Щоправда, серед усіх учасниць фіналу Українка має найнижчий персональний рекорд-4.70. Тому для медалі потрібно буде зробити маленьке, а може і велике диво.
Крім цього за медалі поборються наші веслувальниці - Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 м), Юлія Юрійчук і Марія Повх (обидві в байдарці-одиночці, 500 м). Всі три українки стартують з півфіналів.
Хороші шанси на олімпійську нагороду Токіо має каратистка Анжеліка Терлюга (до 55 кг), яка має другий номер олімпійського посіву.
У спортивній ходьбі на 20 км також за медалі поборються Іван Лосєв та Едуард Забуженко.
Також варто відзначити, що сьогодні в кваліфікації починають свої виступи в стрибках у висоту Ірина Геращенко, Юлія Левченко і Ярослава Магучіх. І якщо Левченко в цьому сезоні трохи здала, то Магучіх має кращий результат сезону серед всіх учасниць - 2.06.
Повний розклад виступів українців нижче:
Стрибки у висоту, жінки
Спортивна ходьба (20 км), чоловіки
Стрибки з жердиною, жінки
БІГ, естафета 4х400, жінки
Каное-одиночка, 200 м, жінки
Байдарка-одиночка, 500 м, жінки
Вільний стиль, чоловіки
Чоловіки, до 75 кг
Кейрін, жінки
Чоловік
Куміте, жінки