Старт Ліги чемпіонів 17 вересня: повний розклад матчів вівторка

Ігровий вечір розпочнеться о 19:45 за київським часом. Туринський "Ювентус" прийме нідерландський ПСВ, а бірмінгемська "Астон Вілла" гостюватиме в швейцарського "Янг Бойз".

Ще чотири поєдинки заплановані на 22:00. Мюнхенська "Баварія" на власному полі зустрінеться зі загребським "Динамо". У центральному ж протистоянні вечора італійський "Мілан" прийме англійський "Ліверпуль".

Чинний володар трофею стартуватиме домашнім матчем. Мадридський "Реал" проекзаменує німецький "Штутгарт". Паралельно лісабонський "Спортінг" прийме французький "Лілль".

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 безкоштовно покаже матч "Спортінга" проти "Лілля".

Перелік матчів вівторка в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів: