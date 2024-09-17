Старт Лиги чемпионов 17 сентября: полное расписание матчей вторника

Игровой вечер начнется в 19:45 по киевскому времени. Туринский "Ювентус" примет нидерландский ПСВ, а бирмингемская "Астон Вилла" будет гостить у швейцарского "Янг Бойз".

Еще четыре поединка запланированы на 22:00. Мюнхенская "Бавария" на своем поле встретится с загребским "Динамо". В центральном же противостоянии вечера итальянский "Милан" примет английский "Ливерпуль".

Действующий обладатель трофея будет стартовать домашним матчем. Мадридский "Реал" проэкзаменует немецкий "Штутгарт". Параллельно лиссабонский "Спортинг" примет французский "Лилль".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 бесплатно покажет матч "Спортинга" против "Лилля".

Список матчей вторника в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов: