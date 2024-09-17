Старт Ліги чемпіонів 17 вересня: повний розклад матчів вівторка
Основний раунд Ліги чемпіонів 2024/25 розпочнеться у вівторок шістьма матчами в різних куточках Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Ігровий вечір розпочнеться о 19:45 за київським часом. Туринський "Ювентус" прийме нідерландський ПСВ, а бірмінгемська "Астон Вілла" гостюватиме в швейцарського "Янг Бойз".
Ще чотири поєдинки заплановані на 22:00. Мюнхенська "Баварія" на власному полі зустрінеться зі загребським "Динамо". У центральному ж протистоянні вечора італійський "Мілан" прийме англійський "Ліверпуль".
Чинний володар трофею стартуватиме домашнім матчем. Мадридський "Реал" проекзаменує німецький "Штутгарт". Паралельно лісабонський "Спортінг" прийме французький "Лілль".
Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 безкоштовно покаже матч "Спортінга" проти "Лілля".
Перелік матчів вівторка в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
- "Ювентус" – ПСВ, 19:45
- "Янг Бойз" – "Астон Вілла", 19:45
- "Баварія" – "Динамо" Загреб, 22:00
- "Мілан" – "Ліверпуль", 22:00
- "Реал" – "Штутгарт", 22:00
- "Спортінг" – "Лілль", 22:00
До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Болоньї" перед стартом Ліги чемпіонів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.