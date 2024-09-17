ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Старт Лиги чемпионов 17 сентября: полное расписание матчей вторника

Европа, Вторник 17 сентября 2024 10:29
UA EN RU
Старт Лиги чемпионов 17 сентября: полное расписание матчей вторника Фото: "Сан-Сиро" примет центральный матч дня (facebook.com/LiverpoolFC)
Автор: Антон Федорцив

Основной раунд Лиги чемпионов 2024/25 начнется во вторник шестью матчами в разных уголках Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Игровой вечер начнется в 19:45 по киевскому времени. Туринский "Ювентус" примет нидерландский ПСВ, а бирмингемская "Астон Вилла" будет гостить у швейцарского "Янг Бойз".

Еще четыре поединка запланированы на 22:00. Мюнхенская "Бавария" на своем поле встретится с загребским "Динамо". В центральном же противостоянии вечера итальянский "Милан" примет английский "Ливерпуль".

Действующий обладатель трофея будет стартовать домашним матчем. Мадридский "Реал" проэкзаменует немецкий "Штутгарт". Параллельно лиссабонский "Спортинг" примет французский "Лилль".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 бесплатно покажет матч "Спортинга" против "Лилля".

Список матчей вторника в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Ювентус" – ПСВ, 19:45
  • "Янг Бойз" – "Астон Вилла", 19:45
  • "Бавария" – "Динамо" Загреб, 22:00
  • "Милан" – "Ливерпуль", 22:00
  • "Реал" – "Штутгарт", 22:00
  • "Спортинг" – "Лилль", 22:00

Старт Лиги чемпионов 17 сентября: полное расписание матчей вторника

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Болоньи" перед стартом Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бавария Реал Ювентус Милан Янг Бойз Ливерпуль Лига Чемпионов
NEWS
Более тысячи оккупантов и 66 беспилотников: Генштаб обновил потери РФ в войне
Более тысячи оккупантов и 66 беспилотников: Генштаб обновил потери РФ в войне
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией