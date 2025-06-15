Старт "Баварії" та ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу: точний графік трансляцій сьогодні

15 червня та в ніч на 16-те на Клубному чемпіонаті світу з футболу, що стартував на аренах США, відбудуться чергові поєдинки.

Хто зіграє в найближчий час та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна .

Найближчі битви на Мундіалі

В ніч на 15 червня турнір відкрили господарі з "Інтер Маямі" та єгипетський "Аль-Ахлі". Команди, що виступають в групі А, провели бойовий поєдинок. Але відзначитися першим голом не зуміли, навіть попри старання Ліонеля Мессі та призначений у ворота "Інтера" пенальті.

Тож першого, історичного, взяття воріт на Мундіалі доведеться чекати в другій календарній грі. А в ній зійдуться представники квартету С – німецька "Баварія" та "Окленд Сіті" з Нової Зеландії. Матч розпочнеться 15 червня о 19:00 за Києвом.

Для Гаррі Кейна це буде чудова нагода поповнити свій бомбардирський рахунок. Якщо ж і в цьому матчі не буде голів – це стане справжньою сенсацією.

Також сьогодні, о 22:00 стартують команди з групи В: французький ПСЖ та іспанський "Атлетіко". Суперництво двох європейських колективів обіцяє бути дуже конкурентним і безкомпромісним.

Ще два протистояння пройдуть у ніч проти понеділка. О 1:00 за нашим часом стартує матч групи А: "Палмейрас" (Бразилія) – "Порту" (Португалія). А о 5:00 закриють стартовий тур в групі В бразильський "Ботафого" та "Сіетл Саундерз" зі США.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів

Неділя, 15 червня

Група С: 19:00. "Баварія" – "Окленд Сіті"

Група В: 22:00. ПСЖ – "Атлетіко"

Понеділок, 16 червня

Група А: 01:00. "Палмейрас" – "Порту"

Група В: 05:00. "Ботафого" – "Сіетл Саундерз"

Де дивитися матчі

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)

регіональних телеканалах “Суспільного”

а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два: