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Старт "Баварії" та ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу: точний графік трансляцій сьогодні

Неділя 15 червня 2025 12:50
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Старт "Баварії" та ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу: точний графік трансляцій сьогодні Фото: Трофей клубного Мундіалю (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

15 червня та в ніч на 16-те на Клубному чемпіонаті світу з футболу, що стартував на аренах США, відбудуться чергові поєдинки.

Хто зіграє в найближчий час та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна.

Найближчі битви на Мундіалі

В ніч на 15 червня турнір відкрили господарі з "Інтер Маямі" та єгипетський "Аль-Ахлі". Команди, що виступають в групі А, провели бойовий поєдинок. Але відзначитися першим голом не зуміли, навіть попри старання Ліонеля Мессі та призначений у ворота "Інтера" пенальті.

Тож першого, історичного, взяття воріт на Мундіалі доведеться чекати в другій календарній грі. А в ній зійдуться представники квартету С – німецька "Баварія" та "Окленд Сіті" з Нової Зеландії. Матч розпочнеться 15 червня о 19:00 за Києвом.

Для Гаррі Кейна це буде чудова нагода поповнити свій бомбардирський рахунок. Якщо ж і в цьому матчі не буде голів – це стане справжньою сенсацією.

Також сьогодні, о 22:00 стартують команди з групи В: французький ПСЖ та іспанський "Атлетіко". Суперництво двох європейських колективів обіцяє бути дуже конкурентним і безкомпромісним.

Ще два протистояння пройдуть у ніч проти понеділка. О 1:00 за нашим часом стартує матч групи А: "Палмейрас" (Бразилія) – "Порту" (Португалія). А о 5:00 закриють стартовий тур в групі В бразильський "Ботафого" та "Сіетл Саундерз" зі США.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів

Неділя, 15 червня

  • Група С: 19:00. "Баварія" – "Окленд Сіті"
  • Група В: 22:00. ПСЖ – "Атлетіко"

Понеділок, 16 червня

  • Група А: 01:00. "Палмейрас" – "Порту"
  • Група В: 05:00. "Ботафого" – "Сіетл Саундерз"

Де дивитися матчі

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

  • телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)
  • регіональних телеканалах “Суспільного”
  • а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два:

  • "Баварія" – "Окленд Сіті"
  • ПСЖ – "Атлетіко"

Раніше розповіли про топ-5 найбагатших гравців Клубного чемпіонату світу.

Також написали, як Ілля Забарний може дебютувати в ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу.

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Баварія ПСЖ Чемпіонат світу Футбол
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