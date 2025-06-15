Старт "Баварии" и ПСЖ на Клубном чемпионате мира: точный график трансляций сегодня

15 июня и в ночь на 16-е на Клубном чемпионате мира по футболу, стартовавшем на аренах США, состоятся очередные поединки.

Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина .

Ближайшие битвы на Мундиале

В ночь на 15 июня турнир открыли хозяева из "Интер Майами" и египетский "Аль-Ахли". Команды, выступающие в группе А, провели боевой поединок. Но отличиться первым голом не сумели, даже несмотря на старания Лионеля Месси и назначенный в ворота "Интера" пенальти.

Поэтому первого, исторического, взятия ворот на Мундиале придется ждать во второй календарной игре. А в ней сойдутся представители квартета С - немецкая "Бавария" и "Окленд Сити" из Новой Зеландии. Матч начнется 15 июня в 19:00 по Киеву.

Для Гарри Кейна это будет прекрасная возможность пополнить свой бомбардирский счет. Если же и в этом матче не будет голов - это станет настоящей сенсацией.

Также сегодня, в 22:00 стартуют команды из группы В: французский ПСЖ и испанский "Атлетико". Соперничество двух европейских коллективов обещает быть очень конкурентным и бескомпромиссным.

Еще два противостояния пройдут в ночь на понедельник. В 1:00 по нашему времени стартует матч группы А: "Палмейрас" (Бразилия) - "Порту" (Португалия). А в 5:00 закроют стартовый тур в группе В бразильский "Ботафого" и "Сиэтл Саундерз" из США.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей

Воскресенье, 15 июня

Группа С: 19:00. "Бавария" - "Окленд Сити"

Группа В: 22:00. ПСЖ - "Атлетико"

Понедельник, 16 июня

Группа А: 01:00. "Палмейрас" - "Порту"

Группа В: 05:00. "Ботафого" - "Сиэтл Саундерз"

Где смотреть матчи

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)

региональных телеканалах "Суспільного"

а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два: