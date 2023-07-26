Старший син Леброна пережив зупинку серця на тренуванні: його стан стабільний

У понеділок 18-річний син живої легенди НБА мав тренування в Університеті Південної Каліфорнії. Раптово йому стало зле на майданчику, але перспективного баскетболіста вдалося реанімувати.

Бронні Джеймс пережив зупинку серця. Лікарям вдалося стабілізувати стан американця. Він навіть покинув реанімаційне відділення, але залишатиметься під наглядом медиків у шпиталі.

"Вчора під час тренування у Бронні Джеймса сталася зупинка серця. Медперсоналу вдалося надати допомогу Бронні та доставити його в лікарню. Нині він перебуває у стабільному та вже переведений з відділення інтенсивної терапії", – йдеться в спеціальній заяві родини Леброна.

Окремо батьки Джеймса-молодшого подякували персоналу Університету Південної Каліфорнії. "Неймовірна робота та відданість безпеці своїх спортсменів", – зазначили Леброн і Саванна Джеймси.

Бронні Джеймс цьогоріч вступив до університету. Раніше баскетбольні оглядачі прогнозували, що його заберуть у першій десятці на драфті НБА-2024. Подальші кар'єрні перспективи Джеймса-молодшого наразі залишаються невідомі.