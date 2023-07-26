Старший сын Леброна пережил остановку сердца на тренировке: его состояние стабильное

В понедельник 18-летний сын живой легенды НБА тренировался в Университете Южной Калифорнии. Внезапно ему стало плохо на площадке, но перспективного баскетболиста удалось реанимировать.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца. Врачам удалось стабилизировать состояние американца. Он даже покинул реанимационное отделение, но будет оставаться под наблюдением медиков в больнице.

"Вчера во время тренировки у Бронни Джеймса произошла остановка сердца. Медперсоналу удалось оказать помощь Бронни и доставить его в больницу. Сейчас он находится в стабильном и уже переведен из отделения интенсивной терапии", – говорится в специальном заявлении семьи Леброна.

Отдельно родители Джеймса-младшего поблагодарили персонал Университета Южной Калифорнии. "Невероятная работа и преданность безопасности своих спортсменов", – отметили Леброн и Саванна Джеймсы.

Бронни Джеймс в этом году поступил в университет. Ранее баскетбольные обозреватели прогнозировали, что его заберут в первой десятке драфта НБА-2024. Дальнейшие карьерные перспективы Джеймса-младшего остаются неизвестными.