Starship Маска вибухнув після запуску, авіарейсам довелось змінювати маршрути через уламки (відео)

Ракета розпалась вже через кілька хвилин після запуску. Starship вперше ніс випробувальне навантаження з макетів супутників, але без екіпажу.

Внаслідок вибуху уламки, залишаються за собою димові сліди, пронизували небо над столицею Гаїті Порт-о-Пренсом.

"Ми втратили весь зв'язок з кораблем - це, по суті, говорить нам про те, що з розгінним блоком сталася аномалія", - пояснив менеджер з комунікацій SpaceX Ден Хуот.

Через вибух ракети десятки комерційних рейсів були змушені перенаправити свої літаки, аби уникнути потенційного зіткнення з уламками. Згідно з даними FlightRadar24, вильоти низки рейсів у штаті Флорида також були затримані.

"Успіх непевний, але розваги гарантовані!", - відреагував засновник SpaceX Ілон Маск.

Повне відео запуску ракети

Starship

Starship - це багаторазова ракетно-космічна система, яку розробляє SpaceX для перевезення вантажів і пасажирів на орбіту Землі, Місяць, Марс та інші об'єкти в космосі. Система складається з двох ступенів: прискорювача Super Heavy та космічного корабля Starship, обидва з яких розраховані на багаторазове використання.

Не усі попередні запуски ракети були успішними також. Наприклад, у квітні 2023-го Starship вибухнув вибухнув після запуску.