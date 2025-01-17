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Starship Маска вибухнув після запуску, авіарейсам довелось змінювати маршрути через уламки (відео)

Фото: Starship Маска вибухнув після запуску, авіарейсам довелось змінювати маршрути через уламки (x.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Ракета SpaceX Starship вибухнула під час льотних випробувань. Через падіння уламків авіакомпаніям довелось змінювати курс літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ракета розпалась вже через кілька хвилин після запуску. Starship вперше ніс випробувальне навантаження з макетів супутників, але без екіпажу. 

Внаслідок вибуху уламки, залишаються за собою димові сліди, пронизували небо над столицею Гаїті Порт-о-Пренсом. 

"Ми втратили весь зв'язок з кораблем - це, по суті, говорить нам про те, що з розгінним блоком сталася аномалія", - пояснив менеджер з комунікацій SpaceX Ден Хуот. 

Через вибух ракети десятки комерційних рейсів були змушені перенаправити свої літаки, аби уникнути потенційного зіткнення з уламками. Згідно з даними FlightRadar24, вильоти низки рейсів у штаті Флорида також були затримані. 

"Успіх непевний, але розваги гарантовані!", - відреагував засновник SpaceX Ілон Маск. 

Повне відео запуску ракети 

Starship 

Starship - це багаторазова ракетно-космічна система, яку розробляє SpaceX для перевезення вантажів і пасажирів на орбіту Землі, Місяць, Марс та інші об'єкти в космосі. Система складається з двох ступенів: прискорювача Super Heavy та космічного корабля Starship, обидва з яких розраховані на багаторазове використання.

Не усі попередні запуски ракети були успішними також. Наприклад, у квітні 2023-го Starship вибухнув вибухнув після запуску.  

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SpaceXІлон Маск