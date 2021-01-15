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Не старше 70: в Украине смягчили ограничения по возрасту для госслужащих

Украина, Пятница 15 января 2021 08:15
Не старше 70: в Украине смягчили ограничения по возрасту для госслужащих
Фото: госслужащий (freepik)
Автор: Юлия Струк

В Украине сняли возрастные ограничения для государственных служащих. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу со следующего дня после обнародования.

Документ вносит изменения в ЗУ "О государственной службе".

Закон гласит, что срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет.

Госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.

Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Как писало РБК-Украина, 16 декабря Верховная рада одобрила законопроект во втором чтении. Тогда за него проголосовали 260 нардепов.

Добавим, в Украине могут обновить систему оплаты труда государственных служащих: Кабмин внес в парламент соответствующий законопроект №3748.

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