Не старше 70: в Україні пом'якшили обмеження за віком для держслужбовців

Фото: держслужбовець (freepik)

В Україні зняли вікові обмеження для державних службовців. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Вчора документ опублікували у виданні "Голос України".

Він набрав чинності з наступного дня після оприлюднення.

Документ вносить зміни до ЗУ "Про державну службу".

Закон говорить, що термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більше ніж на п'ять років.

Держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.

Рішення про продовження терміну перебування на держслужбі буде щорічно приймати суб'єкт призначення. Однак не більше ніж до досягнення службовцем 70-річного віку.

Як писало РБК-Україна, 16 грудня Верховна рада схвалила законопроект у другому читанні. Тоді за нього проголосували 260 нардепів.

Додамо, в Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців: Кабмін вніс до парламенту відповідний законопроект №3748.