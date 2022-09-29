СБУ затримала колаборанта, який керував селом Димер під Києвом під час окупації
СБУ затримала колаборанта, який був назначений ворогом "головою" села Димер у Київській області під час його окупації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Як відзначає СБУ, зрадник забезпечував ворога пальним, а також налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування російських військових.
Фото: колаборант (ssu.gov.ua)
Зокрема, солдат брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. Під час допиту окупанти "вибивали" у них інформацію щодо розташування наших воїнів, а також адреси проживання учасників АТО.
Свою злочинну діяльність зрадник координував з командиром підрозділу окупантів полковником РФ з позивним "отєц Кіріл".
"За даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді «заступника голови Димерської селищної ради» і «директора комбінату комунальних підприємств", - пише пресслужба СБУ.
Після того як наші воїни звільнили Димер, зрадник спробував переховуватись від правосуддя в інших регіонах, однак СБУ встановила його місцезнаходження та затримала.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Верховній раді пропонують розширити коло осіб, яким загрожує покарання за колабораційну діяльність.
Тим часом СБУ встановила організаторів фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
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