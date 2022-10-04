"Старосте" села в Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационизме
Псевдостаросте деоккупированного села в Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационизме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, женщина добровольно сотрудничала с представителями российских войск. Она стала так называемой «старостой села Василенково» в Шевченковской территориальной громаде Купянского района. С июня по сентябрь 2022 года она принимала участие в заседаниях оккупационных властей. Действуя по указаниям представителей РФ, женщина собирала данные и заявления от местных жителей о решении вопросов организационного и гуманитарного характера.
После деоккупации территории громады женщину задержали. В настоящее время ей сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее стало известно, что после освобождения Купянска Харьковской области украинские военнослужащие обнаруживали коллаборантов, скрывавшихся в подвалах поселков неподалеку от города.
Также сообщалось, что СБУ задержала коллаборанта, назначенного врагом "главой" села Дымер в Киевской области во время его оккупации.
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