У Старокостянтинові Хмельницької області пролунали вибухи

Нічна атака

У ніч на 6 жовтня Росія намагалася атакувати Київ за допомогою дронів. Як і сьогодні, сили ППО успішно знищили всі ворожі безпілотники, виявлені в повітряному просторі столиці.

7 жовтня Росія знову здійснила атаку на Київ дронами. Протягом ночі в столиці тричі оголошували повітряну тривогу, яка загалом тривала понад дві години.

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