В Староконстантинове Хмельницкой области раздались взрывы

Ночная атака

В ночь на 6 октября Россия пыталась атаковать Киев с помощью дронов. Как и сегодня, силы ПВО успешно уничтожили все вражеские беспилотники, обнаруженные в воздушном пространстве столицы.

7 октября Россия снова совершила атаку на Киев дронами. В течение ночи в столице трижды объявляли воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.

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