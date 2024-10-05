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Стародубцева здобула непросту перемогу на старті кваліфікації в Ухані

Фото: Юлія Стародубцева прагне вийти на другий "тисячник" поспіль (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Юлія Стародубцева переграла німецьку тенісистку Лауру Зігемунд у кваліфікаційному півфіналі Wuhan Open-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Wuhan Open, кваліфікація, 1/2 фіналу

Зігемунд – Стародубцева – 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

 

Розпочали суперниці на рівних. Утім, уже в третьому геймі Зігемунд упритул наблизилася до брейка. Реалізувати ж перевагу на подачі Стародубцевої німкені вдалося в п'ятому геймі. У підсумку цієї мінімальної переваги ветеранці вистачило для перемоги в сеті.

У другій партії опонентки стартували з обміну брейками. У шостому геймі Стародубцева ще раз узяла подачу німецької тенісистка, та вона відразу ж відповіла зворотним брейком. Проте, українка в наступному ще раз скористалася помилками Зігемунд і відразу ж закрила сет власною подачею.

На вирішальну партію 36-річної Зігемунд не вистачило. Після рівного дебюту Стародубцева повністю захопила ініціативу. З двома брейками українська тенісистка повела 4:1. Німкеня ще огризнулася однією взятою подачею суперниці, але не більше.

Отже, Стародубцева вдруге впродовж тижня здолала Зігемунд. Попередня перемога припала на China Open, де українка сенсаційно дійшла до 1/4 фіналу змагань. За місце ж у першому основному раунді турніру в Ухані вона 6 жовтня позмагається з угоркою Анною Бондар.

До слова, раніше Стародубцева програла американці Гауфф чвертьфінал China Open.

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