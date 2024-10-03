Стародубцева гідно програла Гауфф у чвертьфіналі China Open

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

China Open, 1/4 фіналу, жінки

Стародубцева – Гауфф – 1:2 (6:2, 2:6, 2:6)

Зіркова американка розпочала матч зі серії подвійних помилок на подачі. Натомість українська тенісистка зі старту нав'язала агресивний стиль. Як наслідок, Стародубцева швидко захопила ініціативу та з двома брейками в середині сету повела 4:1.

Гауфф спробувала зупинити поступ суперниці. У шостому геймі вона взяла подачу представниці України, але та відповіла набраним очком у наступному ж. Тепер Стародубцева вийшла подавати на сет і завершила гейм перемогою "під нуль", змусивши американську тенісистку зігнати злість на ракетці.

Утім, Гауфф зібралася на другу партію. Хоча вже в першому геймі українка двічі претендувала на брейк, але опонентка вирвала прем'єрний пункт. Далі ж покращила ситуацію з власними подачами та доволі швидко створила гандикап (3:1). Згодом зі ще одним брейком Гауфф закрила сет на власну користь.

Позитивний імпульс 6-та ракетка світу перенесла на вирішальну партію. Після конкуретного першого гейму американка доволі легко взяла подачу Стародубцевої, а після ще однією своєї пішла у відрив (3:0). Українська тенісистка зуміла стабілізувати подачі, нав'язала боротьбу, та наздогнати Гауфф уже не зуміла.

Тим не менше, чвертьфінал China Open став новою вершиною Стародубцевої. Вона вперше в кар'єрі потрапила на турнір WTA 1000 та відразу ж увійшла до вісімки найкращих. Окрім того, 24-річна українка "влетить" до топ-100 рейтингу Жіночої тенісної асоціації після оновлення класифікації.