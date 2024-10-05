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Стародубцева одержала непростую победу на старте квалификации в Ухане

Фото: Юлия Стародубцева стремится выйти на второй "тысячник" подряд (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Юлия Стародубцева обыграла немецкую теннисистку Лауру Зигемунд в квалификационном полуфинале Wuhan Open-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Wuhan Open, квалификация, 1/2 финала

Зигемунд – Стародубцева – 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

 

Начали соперницы на равных. Впрочем, уже в третьем гейме Зигемунд вплотную приблизилась к брейку. Реализовать же преимущество на подаче Стародубцевой немке удалось в пятом гейме. В итоге этого минимального преимущества ветеранке хватило для победы в сете.

Во второй партии оппонентки стартовали с обмена брейками. В шестом гейме Стародубцева еще раз взяла подачу немецкой теннисистки, но она сразу же ответила обратным брейком. Однако украинка в следующем еще раз воспользовалась ошибками Зигемунд и сразу же закрыла сет собственной подачей.

На решающую партию 36-летней Зигемунд не хватило. После ровного дебюта Стародубцева полностью захватила инициативу. С двумя брейками украинская теннисистка повела 4:1. Немка еще огрызнулась одной взятой подачей соперницы, но не больше.

Итак, Стародубцева второй раз в течение недели одолела Зигемунд. Предыдущая победа пришлась на China Open, где украинка сенсационно дошла до 1/4 финала соревнований. За место же в первом основном раунде турнира в Ухане она 6 октября сразится с венгеркой Анной Бондар.

К слову, ранее Стародубцева проиграла американке Гауфф четвертьфинал China Open.

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