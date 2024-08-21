UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації US Open-2024, Снігур завершила виступи

Фото: Юлія Стародубцева за крок від основної сітки US Open (odusports.com)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Юлія Стародубцева подолала другий кваліфікаційний раунд Відкритого чемпіонату США, а її співвітчизниця Дарія Снігур вилетіла з останнього мейджора року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open-2024, кваліфікація, 2-й раунд

Хон – Снігур – 2:0 (6:1, 6:0)

Гао – Стародубцева – 1:2 (3:6, 6:4, 0:6)

 

Снігур нічого не змогла протиставити австралійці Прісциллі Хон. Вона розібралася з українкою усього за 45 хвилин. За два сети Снігур спромоглася взяти "аж" одне очко та заслужнено зачохлила ракетку на ції стадії відбору в основну сітку змагань.

Зате все гаразд із конкуренцією було в протистоянні Стародубцевої та китайської тенісистки Сінью Гао. Після спокійного дебюту зустрічі перший сет поступово перетворився в партію брейків. У цій дуелі сильнішою виявилася українка (4:2), тож повела за сетами.

У другій партії Гао змогла реваншуватися. У третьому геймі вона зуміла взяти подачу Стародубцевою, а після брейку вітчизняної тенісистки в шостому відразу ж повторила цей успіх. Вирішальним же став восьмий гейм. Українка чотири рази впритул підходила до брейку, але так і не змогла набрати очко та програла сет.

Такий розвиток подій неабияк розгнівав Стародубцеву. Представниця України зуміла спрямувати спортивну злість в правильне русло та взяла шість геймів поспіль. "Бублик" китаянці вона повісила всього за 36 хвилин.

У фіналі кваліфікації Стародубцева зустрінеться з британською тенісисткою Сонай Картал. Матч відбудеться 22 серпня. Натомість основна сітка змагань розпочнеться у понеділок, 26 серпня.

До слова, раніше Костюк повернулася в топ-20 рейтингу Жночої тенісної асоціації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс