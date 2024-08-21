Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації US Open-2024, Снігур завершила виступи

US Open-2024, кваліфікація, 2-й раунд

Хон – Снігур – 2:0 (6:1, 6:0)

Гао – Стародубцева – 1:2 (3:6, 6:4, 0:6)

Снігур нічого не змогла протиставити австралійці Прісциллі Хон. Вона розібралася з українкою усього за 45 хвилин. За два сети Снігур спромоглася взяти "аж" одне очко та заслужнено зачохлила ракетку на ції стадії відбору в основну сітку змагань.

Зате все гаразд із конкуренцією було в протистоянні Стародубцевої та китайської тенісистки Сінью Гао. Після спокійного дебюту зустрічі перший сет поступово перетворився в партію брейків. У цій дуелі сильнішою виявилася українка (4:2), тож повела за сетами.

У другій партії Гао змогла реваншуватися. У третьому геймі вона зуміла взяти подачу Стародубцевою, а після брейку вітчизняної тенісистки в шостому відразу ж повторила цей успіх. Вирішальним же став восьмий гейм. Українка чотири рази впритул підходила до брейку, але так і не змогла набрати очко та програла сет.

Такий розвиток подій неабияк розгнівав Стародубцеву. Представниця України зуміла спрямувати спортивну злість в правильне русло та взяла шість геймів поспіль. "Бублик" китаянці вона повісила всього за 36 хвилин.

У фіналі кваліфікації Стародубцева зустрінеться з британською тенісисткою Сонай Картал. Матч відбудеться 22 серпня. Натомість основна сітка змагань розпочнеться у понеділок, 26 серпня.