Стародубцева вышла в финал квалификации US Open-2024, Снигур завершила выступления

US Open-2024, квалификация, 2-й раунд

Хон – Снигур – 2:0 (6:1, 6:0)

Гао – Стародубцева – 1:2 (3:6, 6:4, 0:6)

Снигур ничего не смогла противопоставить австралийке Присцилле Хон. Она разобралась с украинкой всего за 45 минут. За два сета Снигур смогла взять "аж" одно очко и заслуженно зачехлила ракетку на этой стадии отбора в основную сетку соревнований.

Зато все хорошо с конкуренцией было в противостоянии Стародубцевой и китайской теннисистки Синью Гао. После спокойного дебюта встречи первый сет постепенно превратился в партию брейков. В этой дуэли сильнее оказалась украинка (4:2) и повела по сетам.

Во второй партии Гао смогла реваншироваться. В третьем гейме она сумела взять подачу Стародубцевой, а после брейка отечественной теннисистки в шестом сразу же повторила этот успех. Решающим стал восьмой гейм. Украинка четырежды вплотную подходила к брейку, но так и не смогла набрать очко и проиграла сет.

Такое развитие событий изрядно разгневало Стародубцеву. Представительница Украины сумела направить спортивную злобу в правильное русло и взяла шесть геймов подряд. "Баранку" китаянке она повесила всего за 36 минут.

В финале квалификации Стародубцева встретится с британской теннисисткой Сонай Картал. Матч состоится 22 августа. В свою очередь основная сетка соревнований начнется в понедельник, 26 августа.