Стародубцева виграла фінал кваліфікації China Open

China Open, кваліфікація, фінал

Стародубцева – Чан – 2:0 (6:0, 6:2)

Українська тенісистка розпочала зі взятої подачі суперниці. Цей епізод надав Стародубцевій неабиякої впевненості. Як наслідок, у першій партії вона не віддала Чан жодного гейму та повісила "бублик" усього за 26 хвилин.

У другому сеті конкуренції було більше. Упродовж партії було дві серії обміну брейками. Щоправда, в обох випадках Стародубцева двічі брала подачі кореянки, а от опонентка відповідала лише однією.

У восьмому геймі українка вийшла подавати на матч. Чан намагалася опиратися до останнього, зокрема одного разу рахунок був рівним (40:40). Однак, із другої спроби Стародубцева реалізувала матчбол і розширила список вітчизняних тенісисток в основній сітці змагань до п'яти.

Суперниця українки в першому раунді визначиться згодом. Напередодні перших опоненток дізналися Ангеліна Калініна та Леся Цуренко – американка Бернарда Пера та болгарська тенісистка Вікторія Томова відповідно. Натомість Марта Костюк і Даяна Ястремська розпочнуть турнір із другого кола.