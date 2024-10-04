Стародубцева та ще одна українка дізнались суперниць на супертурнірі в Ухані

Дві українські тенісистки Юлія Стародубцева та Леся Цуренко зіграють у кваліфікації хардового турніру WTA 1000 Wuhan Open в Китаї. Відомі імена перших суперниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA .

Стародубцева, яка посідає 115-ту сходинку у світовому рейтингу, в стартовому раунді відбору зустрінеться з 69-ю ракеткою світу Лаурою Зігемунд з Німеччини. Нещодавно вони грали у 1/64 фіналу турніру в Пекіні. Тоді Юлія перемогла у двох сетах (6:4, 7:6).

Цуренко (88-ма у рейтингу) на старті кваліфікації вийде на корт проти Лінди Фругвіртової з Чехії. Суперниця українки перебуває у рейтингу на 134-й сходинці.

Змагання в Ухані відбудуться з 7 по 13 жовтня. Спортсменки, які стартують у першому раунді основної сітки, гарантовано отримають 14 846 доларів призових. Переможець може розраховувати на суму 525 115 доларів.

Відкритий чемпіонат Уханю: що відомо

Жіночий професійний тенісний турнір, що проходить на хардових кортах. З 2014 року належить до серії WTA Premier 5 з призовим фондом близько 2,8 млн доларів і турнірною сіткою, розрахованою на 56 учасниць в одиночному розряді та 28 пар.

Двічі у турнірі перемагали Петра Квітова з Чехії та білоруска Аріна Соболенко. Чемпіонат Уханя цьогоріч стартує після 5-річної перерви. Він не проводився з 2019 року через пандемію коронавірусу.