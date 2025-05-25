Стародубцева, попри поразку в кваліфікації, зіграє в основі "Ролан Гаррос": як це можливо?
Четверта ракетка України Юлія Стародубцева (WTA 81) зіграє в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції-2025. Вона стала шостою українкою на французькому мейджорі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Як українка отримала другий шанс
Стародубцева яка була першим номером посіву в кваліфікації, поступилася у фінальному раунді відбору Сарі Бейлек з Чехії (0:6, 4:6). Але отримала другий шанс: в основній сітці в статусі "лакі-лузера" українка замінила Сорану Кирстю з Румунії, що відмовилася від участі в турнірі.
У першому колі українка зіграє проти Тамари Корпач з Німеччини (WTA 148). Матч заплановано на понеділок, 26 травня.
Таким чином, Стародубцева стала шостою вітчизняною спортсменкою в основі.
Українки в основній сітці "Ролан Гаррос"-2025
Вже вийшли до другого кола:
- Еліна Світоліна – перемогла Зейнеп Сонмез з Туреччини (6:1, 6:1)
- Даяна Ястремська – перемогла Дестані Аяву з Австралії (7:5, 6:1)
Зіграють у першому колі:
- Анастасія Соболєва – Діана Шнайдер
- Марта Костюк – Сара Бейлек (Чехія)
- Ангеліна Калініна – Еліна Аванесян (Вірменія)
- Юлія Стародубцева – Тамари Корпач (Німеччина)
Стародубцева на Грендслемах
Це буде другий виступ Юлії в основі "Ролан Гаррос". Рік тому вона пройшла кваліфікацію, але поступилась у першому колі головного турніру Крістіні Букші з Іспанії в двох сетах.
Загалом Стародубцева має досвід виступів в основних змаганнях на всіх Грендслемах. Найкраще досягнення – вихід до другого кола на Вімблдоні-2024.
Раніше написали про рекордні призові, які українки отримають на Відкритому чемпіонаті Франції-2025.
Також повідомили, хто з українок зіграє в основі Вімблдона-2025.