Стародубцева, несмотря на поражение в квалификации, сыграет в основе "Ролан Гаррос": как это возможно?

Четвертая ракетка Украины Юлия Стародубцева (WTA 81) сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Франции-2025. Она стала шестой украинкой на французском мэйджоре.

Как украинка получила второй шанс

Стародубцева которая была первым номером посева в квалификации, уступила в финальном раунде отбора Саре Бейлек из Чехии (0:6, 4:6). Но получила второй шанс: в основной сетке в статусе "лаки-лузера" украинка заменила отказавшуюся от участия в турнире Сорану Кирстю из Румынии.

В первом круге украинка сыграет против Тамары Корпач из Германии (WTA 148). Матч запланирован на понедельник, 26 мая.

Таким образом, Стародубцева стала шестой отечественной спортсменкой в основе.

Украинки в основной сетке "Ролан Гаррос"-2025

Уже вышли во второй круг:

Элина Свитолина - победила Зейнеп Сонмез из Турции (6:1, 6:1)

- победила Зейнеп Сонмез из Турции (6:1, 6:1) Даяна Ястремская - победила Дестани Айяву из Австралии (7:5, 6:1)

Сыграют в первом круге:

Анастасия Соболева - Диана Шнайдер

- Диана Шнайдер Марта Костюк - Сара Бейлек (Чехия)

- Сара Бейлек (Чехия) Ангелина Калинина - Элина Аванесян (Армения)

- Элина Аванесян (Армения) Юлия Стародубцева - Тамари Корпач (Германия)

Стародубцева на Грэндслемах

Это будет второе выступление Юлии в основе "Ролан Гаррос". Год назад она прошла квалификацию, но уступила в первом круге главного турнира Кристине Букше из Испании в двух сетах.

Стародубцева имеет опыт выступлений в основных соревнованиях на всех Грэндслемах. Лучшее достижение - выход во второй круг на Уимблдоне-2024.