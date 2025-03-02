Стармер: мирна угода для України має включати РФ, але є умова

Нагадаємо, що цьому ж виступі перед пресою, після саміту європейських лідерів у Лондоні, Стармер оголосив про угоду, яка дасть змогу поставити Україні ще 5 тисяч ракет для ППО.

Крім того, він зазначив, що країна готова захищати мир в Україні, і це включатиме в себе як "солдатів на землі", так і "літаки в повітрі". Стармер підкреслив, що Британія відправить військовий контингент у нашу країну.

"Ми відправимо контингент в Україну, щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати, нехтуючи можливістю допомогти. Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі та чоботами на землі", - наголосив він.

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