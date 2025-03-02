Стармер: мирное соглашение для Украины должно включать РФ, но есть условие

Напомним, что этом же выступлении перед прессой, после саммита европейских лидеров в Лондоне, Стармер объявил о сделке, которая позволит поставить Украине еще 5 тысяч ракет для ПВО.

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