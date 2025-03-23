Стармер застеріг Британію від головної помилки, згадавши про Черчилля
Велика Британія не повинна обирати між Європою і США. Це може стати великою помилкою для країни в цілому.
Про це сказав прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
"Багато людей закликають нас вибирати між США і Європою. Цього не робив Черчилль. Цього не робив Еттлі. На мій погляд, було б великою помилкою робити вибір зараз", - сказав він.
При цьому прем'єр-міністр Британії погодився з президентом США Дональдом Трампом щодо оборони Європи.
"Я вважаю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що європейські країни повинні нести більший тягар для колективної самооборони Європи", - додав Стармер.
Вихід Британії з ЄС
Brexit або референдум у Великій Британії про вихід з Євросоюзу відбувся 23 червня 2016 року. Тоді майже 52% британців підтримало таке рішення. При цьому Brexit майже одразу "відгукнувся" для Британії в економічному плані - фунт впав до 30-річного мінімуму.
29 березня 2017 року уряд Великої Британії ініціював процедуру виходу з ЄС. Королева Британії остаточно затвердила Brexit у січні 2020 року. Цього ж року Британія та ЄС підписали угоду про Brexit.
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