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Стармер застеріг Британію від головної помилки, згадавши про Черчилля

Великобританія, Неділя 23 березня 2025 10:15
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Стармер застеріг Британію від головної помилки, згадавши про Черчилля Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Велика Британія не повинна обирати між Європою і США. Це може стати великою помилкою для країни в цілому.

Про це сказав прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Багато людей закликають нас вибирати між США і Європою. Цього не робив Черчилль. Цього не робив Еттлі. На мій погляд, було б великою помилкою робити вибір зараз", - сказав він.

При цьому прем'єр-міністр Британії погодився з президентом США Дональдом Трампом щодо оборони Європи.

"Я вважаю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що європейські країни повинні нести більший тягар для колективної самооборони Європи", - додав Стармер.

Вихід Британії з ЄС

Brexit або референдум у Великій Британії про вихід з Євросоюзу відбувся 23 червня 2016 року. Тоді майже 52% британців підтримало таке рішення. При цьому Brexit майже одразу "відгукнувся" для Британії в економічному плані - фунт впав до 30-річного мінімуму.

29 березня 2017 року уряд Великої Британії ініціював процедуру виходу з ЄС. Королева Британії остаточно затвердила Brexit у січні 2020 року. Цього ж року Британія та ЄС підписали угоду про Brexit.

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