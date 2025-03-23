Стармер предостерег Британию от главной ошибки, вспомнив о Черчилле
Великобритания не должна выбирать между Европой и США. Это может стать большой ошибкой для страны в целом.
Об этом сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Многие люди призывают нас выбирать между США и Европой. Этого не делал Черчилль. Этого не делал Эттли. На мой взгляд, было бы большой ошибкой делать выбор сейчас", - сказал он.
При этом премьер-министр Британии согласился с президентом США Дональдом Трампом относительно обороны Европы.
"Я считаю, что президент Трамп прав, когда говорит, что европейские страны должны нести большее бремя для коллективной самообороны Европы", - добавил Стармер.
Выход Британии из ЕС
Brexit или референдум в Великобритании о выходе из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Тогда почти 52% британцев поддержало такое решие. При этом Brexit почти сразу "аукнулся" для Британии в экономическом плане - фунт упал до 30-летнего минимума.
29 марта 2017 года правительство Великобритании инициировало процедуру выхода из ЕС. Королева Британии окончательно утвердила Brexit в январе 2020 года. В этом же году Британия и ЕС подписали соглашение о Brexit.
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