Стармер висловив підтримку Зеленському на тлі заяв Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні ввечері розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ранком Стармером. Під час бесіди глава британського уряду висловив підтримку українському лідеру на тлі його конфлікту з президентом США Дональдом Трампом, який натякнув на необхідність виборів і висловився на адресу Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram президента України та сайт уряду Британії.

"Для нас дуже важлива роль Сполученого Королівства у зміцненні оборони та безпеки Європи. Обговорили майбутні перспективи та можливості. Підтримка Великої Британії надзвичайно важлива, і ми ніколи не забудемо повагу британського народу до України та наших громадян", - написав глава держави.

Своєю чергою Кір Стармер висловив свою підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України і заявив, що було б цілком розумно призупинити вибори під час війни. Рівно так, як це зробила Велика Британія під час Другої світової війни.

Також британський прем'єр знову заявив про свою підтримку зусиль США щодо досягнення міцного миру в Україні, який утримає Росію від будь-якої майбутньої агресії.