ua en ru
Чт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Стармер выразил поддержку Зеленскому на фоне заявлений Трампа

Среда 19 февраля 2025 23:39
UA EN RU
Стармер выразил поддержку Зеленскому на фоне заявлений Трампа Фото: Володимир Зеленський і Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня вечером разговор с премьер-министром Великобритании Утром Стармером. В ходе беседы глава британского правительства выразил поддержку украинскому лидеру на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом, который намекнул на необходимость выборов и высказался в адрес Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram президента Украины и сайт правительства Британии.

"Для нас очень важна роль Соединенного Королевства в укреплении обороны и безопасности Европы. Обсудили будущие перспективы и возможности. Поддержка Великобритании чрезвычайно важна, и мы никогда не забудем уважение британского народа к Украине и нашим гражданам", - написал глава государства.

В свою очередь Кир Стармер выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и заявил, что было бы вполне разумно приостановить выборы во время войны. Ровно так, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны.

Также британский премьер вновь заявил о своей поддержке усилий США по достижению прочного мира в Украине, который удержит Россию от любой будущей агрессии.

Что предшествовало конфликту Зеленского и Трампа

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами, намекнул на необходимость проведения выборов в Украине. В частности, не совсем понятно по каким данным, Трамп сказал, что у Зеленского якобы всего 4% поддержки в стране.

Сегодня он уже прямо заявил о необходимости избирательного процесса, назвав Зеленского в своем посте "диктатором без выборов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Великобритания Война в Украине
NEWS
Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия
Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия
DAILY
Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве