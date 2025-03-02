Стармер відповів, чи можливий воєнний конфлікт Британії з РФ

На запитання, чи може він виключити військовий конфлікт між Великою Британією та РФ у разі відправки британських військ в Україну, Стармер зазначив, що вся суть гарантій безпеки полягає в тому, щоб гарантувати мир і уникнути військового конфлікту.

"Я не хочу конфлікту в Україні, в Європі і, звичайно, не у Великій Британії. Я хочу стабільності у Сполученому Королівстві. Спосіб забезпечення стабільності полягає в тому, щоб ми могли захистити угоду в Україні, тому що наша історія говорить нам про те, що якщо в Європі виникне конфлікт, його викине на наші береги", - сказав Стармер.