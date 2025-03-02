Стармер відповів, чи можливий воєнний конфлікт Британії з РФ

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що гарантії для України потрібні для того, щоб уникнути подальшої ескалації війни. Однак гарантії також мають захищати мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Guardian.
На запитання, чи може він виключити військовий конфлікт між Великою Британією та РФ у разі відправки британських військ в Україну, Стармер зазначив, що вся суть гарантій безпеки полягає в тому, щоб гарантувати мир і уникнути військового конфлікту.
"Я не хочу конфлікту в Україні, в Європі і, звичайно, не у Великій Британії. Я хочу стабільності у Сполученому Королівстві. Спосіб забезпечення стабільності полягає в тому, щоб ми могли захистити угоду в Україні, тому що наша історія говорить нам про те, що якщо в Європі виникне конфлікт, його викине на наші береги", - сказав Стармер.
Нагадаємо, сьогодні в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів, і ключовою темою зустрічі стала Україна.
Велика Британія після саміту заявила, що зробить важливі кроки в допомозі Україні. Вони передбачають економічні санкції та тиск на Росію. У разі мирної угоди Британія готова відправити військовий контингент. За словами Стармера, щоб досягти успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку США.