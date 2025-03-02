Стармер ответил, возможен ли военный конфликт Британии с РФ

На вопрос, может ли он исключить военный конфликт между Великобританией и РФ в случае отправки британских войск в Украину, Стармер отметил, что вся суть гарантий безопасности заключается в том, чтобы гарантировать мир и избежать военного конфликта.

"Я не хочу конфликта в Украине, в Европе и, конечно, не в Великобритании. Я хочу стабильности в Соединенном Королевстве. Способ обеспечения стабильности заключается в том, чтобы мы могли защитить соглашение в Украине, потому что наша история говорит нам о том, что если в Европе возникнет конфликт, его выбросит на наши берега", - сказал Стармер.