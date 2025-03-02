Стармер відкинув заклики скасувати державний візит Трампа до Британії

Як пише агентство, на зустрічі у Вашингтоні цього тижня Стармер використовував поєднання лестощів і запрошення від королівської сім'ї на "безпрецедентний" другий державний візит, щоб спробувати домогтися від Трампа зобов'язання надати гарантії безпеки США для України, якщо буде досягнуто угоди про припинення війни з Росією.

Однак, деякі британські політики, включно з лідером Шотландської національної партії (ШНП), закликали відкликати пропозицію. Це сталося після того, як Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку США у війні в Україні.

На запитання про те, чи слід скасувати державний візит, Стармер розкритикував політиків. Вони, за його словами, хоча. Хочуть посилити розбіжності з Вашингтоном у той час, коли Європа переживає "момент реальної крихкості".

"Я не збираюся відволікатися на спроби ШНП або інших посилити риторику, не розуміючи по-справжньому, що саме зараз поставлено на карту: ми говоримо про мир у Європі", - сказав Стармер в інтерв'ю BBC.

Крім того, британський прем'єр, на відміну від деяких лідерів у Європі, намагався уникати критики Трампа, незважаючи на провокації щодо всього: починаючи від Гази і до України та можливих мит.

У чому особливість можливого візиту Трампа до Британії

Reuters пише, що запрошення короля Чарльза III, яке Стармер вручив Трампу в Овальному кабінеті перед світовими ЗМІ, зробило б президента США першим обраним політичним лідером сучасності, якого двічі приймав британський монарх із державними візитами.

Цей візит є грандіозним і урочистим заходом, "сповненим пишності та блиску", що зазвичай включає поїздку в кареті та розкішний державний банкет.

За час правління покійної королеви Єлизавети тільки три президенти США здійснили державні візити до Британії, а саме: Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Дональд Трамп (перший візит Трампа був під час його першої каденції).