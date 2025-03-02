Стармер отверг призывы отменить государственный визит Трампа в Британию

Как пишет агентство, на встрече в Вашингтоне на этой неделе Стармер использовал сочетание лести и приглашение от королевской семьи на "беспрецедентный" второй государственный визит, чтобы попытаться добиться от Трампа обязательства предоставить гарантии безопасности США для у Украины, если будет достигнуто соглашение о прекращении войны с Россией.

Однако, некоторые британские политики, включая лидера Шотландской национальной партии (ШНП), призвали отозвать предложение. Это произошло осле того, как Трамп обвинил Зеленского в том, что он недостаточно благодарен за поддержку США в войне в Украине.

На вопрос о том, следует ли отменить государственный визит, Стармер раскритиковал политиков. Они, по его словам, хотя. Хотят усилить разногласия в Вашингтоном в то время, когда Европа переживает "момент реальной хрупкости".

"Я не собираюсь отвлекаться на попытки ШНП или других усилить риторику, не понимая по-настоящему, что именно сейчас поставлено на карту: мы говорим о мире в Европе", - сказал Стармер в интервью BBC.

Кроме того, британский премьер, в отличие от некоторых лидеров в Европе, старался избегать критики Трампа, несмотря на провокации по всему: начиная от Газы и до Украины и возможных пошлин.

В чем особенность возможного визита Трампа в Британию

Reuters пишет, что приглашение короля Чарльза III, которое Стармер вручил Трампу в Овальном кабинете перед мировыми СМИ, сделало бы президента США первым избранным политическим лидером современности, которого дважды принимал британский монарх с государственными визитами.

Данный визит является грандиозным и торжественным мероприятием, "полное пышности и блеска", которое обычно включает поездку в карете и роскошный государственный банкет.

За время правления покойной королевы Елизаветы только три президента США совершили государственные визиты в Британию, а именно: Барак Обама, Джордж Буш-младший и Дональд Трамп (первый визит Трампа был во время его первой каденции).