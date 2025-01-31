Стармер та Шольц зустрінуться, щоб обговорити Україну і не тільки

Що стосується Шольца, то він нещодавно заявив, що навіть після завершення війни для України потрібно забезпечити безпечне майбутнє. Союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки для України.

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